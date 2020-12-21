21 декабря 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды лицу, обеспечивавшему влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании «Укрспецэкспорт».

Его действия квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»), сообщила пресс-служба бюро.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 гг. реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК «Укроборонпром» с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» и других предприятий.

Благодаря усилиям подозреваемого, ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома». За что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.

Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды.

Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности – остальные факты пока исследуют.

Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили за НАБУ.

В общем, следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО «Оптимумспецдеталь». Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми (с лицом, которому сейчас сообщено о подозрении).

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы с участием ООО «Оптимумспецдеталь», ГК «Укроборонпром» поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.

Сергй Лещенко сообщил, что НАБУ и САП вручили подозрение сыну Олега Гладковского Игорю по эпизоду, который был опубликован журналистами Бигус.Инфо перед выборами президента 2019 года.

Напомним, 25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В Укроборонпроме назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

4 марта Порошенко уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор Укроборонпрома Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

Президент инициировал проведение международного аудита Укроборонпрома.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

Руководителями ООО «Оптимумспецдеталь» являются Андрей Рогоза и Виталий Жуков.