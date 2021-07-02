Прокурорами Специально антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны Олега Гладковского в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что он использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно - ОАО «Автомобильная компания« Богдан моторс».

Так, указанное лицо обеспечило неисключение из государственного оборонного заказа, несмотря на несоответствие предусмотренным правительством условиям, и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящей в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

В то же время заместитель министра обороны и директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа вышеупомянутых грузовых автомобилей.

Несмотря на то, что эти машины не соответствовали требованиям правительства - говорится об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя), который должен составлять не менее 60%, составлял всего 10%, компания все равно получила заказ.

Компания согласилась довести уровень локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет. Однако условия эти так и не выполнила, незаконно переведя расходы по увеличению уровня локализации на бюджет.

Кроме того, выяснилось, что договор между Министерством обороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако вопреки этому условию, цена за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем Министра обороны.

Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

4 марта Президент уволил Гладковского.

19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.