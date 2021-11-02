Один из подозреваемых по делу о коррупционных схемах с Укроборонпромом Виталий Жуков возглавляет «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В», разрабатывающее боеприпасы для гранатометов.

Об этом стало известно после брифинга предприятий в связи с началом производства боеприпасов ВОГ-17В в Украине.

«На входящем в состав Укроборонпрома Шосткинском заводе «Импульс» развернут первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов. Это явилось результатом плодотворного государственно-частного партнерства с ООО «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В», которому принадлежит разработка этого боеприпаса», - заявил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

По его словам, Украина всегда была зависима от поставок упомянутых боеприпасов из-за границы. Сегодня ООО «СКБ Вектор-В» как разработчик и ГП Шосткинский завод «Импульс» как производитель объединяются для обеспечения критической потребности украинской армии в боеприпасах для подствольных и автоматических гранатометов.

«Сегодня в Украине наконец-то появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов, которое имеет замкнутый цикл. Для нашего специального конструкторского бюро это успех, а для Украины – бесспорная победа и пример эффективного государственно-частного партнерства», – заявил руководитель СКБ «Вектор-В» Виталий Жуков.

Напомним, 25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

4 марта Президент уволил Гладковского.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.

26 марта 2021 года ВАКС освободил Жукова от ответственности в связи с истечением сроков давности.