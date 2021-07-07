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Вчера, 6 июля, Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЗАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и открыл ликвидационную процедуру, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на сообщение суда по делу №904/6691/20.

Также, 20 апреля суд утвердил реестр требований кредиторов компании на 6,7 млрд грн, в том числе требования Укрэксимбанка на 1,64 млрд грн, UniCredit Bank AG на 1,78 млрд грн, «Международного инвестиционного банка» на 181,6 млн грн, «Саревин Инвестментс ЛТД» на 2,35 млрд грн и других.

Кроме того, издание указывает на связь кредиторов с акционерами «Богдан Моторс». Например, Гладковський-старший и его сын Игорь являются миноритарными акционерами «Международного инвестиционного банка» (мажоритарий – Петр Порошенко).

Инициатором процедуры банкротства является ООО «Финансовая компания «Финворк».

ЧАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» входит в корпорацию «Богдан» Олега Гладковского.

Автокомпания «Богдан Моторс», принадлежащая экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в 2020 году, по предварительным данным, получила больше 3 миллиардов ущерба.

Олег Гладковский — один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией «Богдан», долю в которой имеет также и Порошенко.

Напомним, 25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

4 марта  2019 Президент уволил Гладковского.

19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.

Прокурорами 2 июля 2021 года Специально антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны Олега Гладковского в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен.
ForUm

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