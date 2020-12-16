Канада обнародовала отчет по авиакатастрофе самолета МАУ близ Тегерана, которая произошла в январе этого года.

В отчете, который содержит 79 страниц, Канада выразила поддержку Украине и призвала Иран возместить ущерб и выплатить материальную помощь родственникам погибших в результате трагедии, передает УНИАН.

«Канада продолжит энергично работать с Международной группой координации и реагирования над привлечением Ирана к ответственности за сбитие PS752 и над нахождением определенных механизмов справедливости, требуя полных репараций от Ирана жертвам, их родственникам и вовлеченным государствам», - сказано в отчете.

Также отмечается, что Канада собирается высказывать обеспокоенность относительно авиакатастрофы на всех международных форумах.

Также страна будет исследовать все имеющиеся механизмы внутреннего законодательства, чтобы заставить Иран возместить жертвы. Кроме этого, в документе поддержали канадскую инициативу «Безопасное небо» и призвали уделить особое внимание родственникам жертв авиакатастрофы.

Отчет почасово описывает реакцию правительства Канады на информацию о сбитии вблизи Тегерана пассажирского самолета и задает ряд вопросов, на которые должна ответить иранская сторона.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по поводу компенсаций родственникам погибших в этой авиакатастрофе.

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитие самолета МАУ.

Позже Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших, поскольку средства на компенсации хотели выделить из фонда нацразвития.