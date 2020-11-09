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Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

Министр финансов Сергей Марченко заболел COVID-19 и находится сейчас на больничном.

Офис президента работает в особом режиме с начала карантина, все, кто общался с инфицированным коронавирусом президентом Украины Владимиром Зеленским, будут находиться на изоляции до получения отрицательного теста на COVID-19. 

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Так, с понедельника все плановые операции и плановые госпитализации в больницах запрещены.

В Украине введут карантин выходного дня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Временный режим карантина на выходные может помочь избежать жесткого локдауна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня.

По решению командующего Объединенными силами, с 8:00 10 ноября должна была возобновиться ​​работа всех имеющихся КПВВ.

В то же время российская сторона заявила, что не собирается возобновлять работу КПВВ с 10 ноября.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что 10 ноября, начиная с 08.00, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в нормандском формате и непосредственно во время прошлого заседания Трехсторонней контактной группе, на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения, а на КПВВ в Счастье - работа ЦНАП и «Ощадбанка».

В субботу, 7 ноября 2020 года, на КПВВ «Каланчак» при попытке выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым задержан гражданин Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах «Хизб ут-Тахрир». 

В пресс-службе партии «Слуга народа» заявили, что анкеты для «опроса Зеленского» не являются бланками строгой отчетности и напечатать их мог кто угодно на любом принтере.

Народного депутата от «Голоса» Ярослава Юрчишина пригласили в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено по его заявлению о вероятном преступном сговоре судей КСУ с целью захвата власти.

В Садовое Белозерского района Херсонской области перевернулся рейсовый автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных. 

9 ноября направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен.

Пункты Минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, необходим пересмотр их последовательности. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

В Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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