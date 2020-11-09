также в разделеОбщество
В СБУ подтвердили открытие дела против Шария за карту Украины без Крыма 9
Зеленский заболел коронавирусом 19
СБУ разоблачила хакеров, атаковавших сайты винницких вузов 11
У норок на украинских фермах не выявили заражений COVID-19 7
Минкультуры выступило против карантина выходного дня 15
В Украине срочно развернут еще 30 тысяч коек для больных COVID-19 8
«Слуга народа» о фото анкет «опроса Зеленского» на свалке: мог напечатать кто угодно 16
Украинская делегация: Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе 22
Президент озвучил сроки введения карантина выходного дня 28
Задержали украинца, который помогал оккупантам при обысках у крымских татар 36
В Украине запретили все плановые операции и госпитализации 57
Степанов назвал условия досрочного прекращения самоизоляции 56
Депутата из Ирпеня от «Свободы» обвиняют в работе на экс-регионала 26
Нардепа Юрчишина вызвали в ГБР по делу о возможном сговоре судей КСУ 27
Жванецкого похоронят в Москве 30
Шмыгаль написал радиодиктат национального единства 12
В Кривом Роге объявлен траур 35
У главы Ривненщины – коронавирус 24

В Украине введут карантин выходного дня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин «выходного дня», — заявил он.

Так,  с полуночи субботы до  полуночи понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

«Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия», - сказал министр.

В Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8687 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги