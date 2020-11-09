В Украине введут карантин выходного дня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин «выходного дня», — заявил он.

Так, с полуночи субботы до полуночи понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

«Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия», - сказал министр.

В Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8687 новых случаев заболевания COVID-19.