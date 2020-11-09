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Российская сторона не собирается возобновлять работу КПВВ с 10 ноября, заявила Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

«Из ближайших событий – Украина подготовила к открытию 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка. Но российская сторона возобновлять их работу не собирается», - говорится в заявлении.

 

«Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября», - подчеркнули в ТКГ.

Как сообщал ForUm, по решению командующего Объединенными силами, с 8:00 10 ноября должна была возобновиться ​​работа всех имеющихся КПВВ.

Так, на территории Донецкой области восстанавливается пропуск через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине - через КПВВ «Станица Луганская» и заново созданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».
ForUm

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