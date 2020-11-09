Завтра, 10 ноября, начиная с 08.00, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в нормандском формате и непосредственно во время прошлого заседания Трехсторонней контактной группе, на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения, а на КПВВ в Счастье - работа ЦНАП и «Ощадбанка». Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, на территории Донецкой области будет открыт пропуск лиц через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине - через КПВВ «Станица Луганская» и новые контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

«Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00. При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будут проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки», – отметил Кравчук.

Он также сообщил, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20.05.2020.

«С удивлением наблюдаем поразительное несоответствие заявлений и заверения российской стороны о необходимости заботы о нуждах мирных жителей с обеих сторон линии разграничения и ее действий, направленных на прямой срыв ее прямых обещаний, предоставленных руководству ОБСЕ и украинской делегации», – подчеркнул Кравчук.

Как сообщал ForUm, по решению командующего Объединенными силами, с 8:00 10 ноября должна была возобновиться ​​работа всех имеющихся КПВВ.

В то же время российская сторона заявила, что не собирается возобновлять работу КПВВ с 10 ноября.