В субботу, 7 ноября 2020 года, на КПВВ «Каланчак» при попытке выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым задержан гражданин Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Сейчас прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополя, совместно с СО ГУ СБУ в Автономной Республике Крым (с дислокацией в Херсоне) указанному гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет», - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый, с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз». После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году, остался работать на указанном обществе, которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием «Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз».

Используя свое служебное положение, по меньшей мере с 26.03.2019 оказывал помощь оккупационным правоохранителям, а именно «Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым» в организации проведения ряда незаконных обысков в домовладениях представителей крымскотатарского народа, которые преследовались за якобы участие в организации «Хизб ут-Тахрир». Подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и «Управление ФСБ РФ по Республике Крым».

В качестве примера, 27 марта 2019 подозреваемый предоставил транспортные средства сотрудниками оккупационного «Управление ФСБ РФ по Республике Крым» для проведения на территории Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержано 23 человека.

Таким образом, указанный гражданин Украины подозревается в совершении государственной измены путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть по ч. 1 ст. 111 УК Украины.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время Херсонским городским судом будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

По данным Украинской правды, подозреваемый - Федорян Николай Аурелович. До 2011 года проходил службу на руководящих должностях в органах МВД Украины. В 2011 уволился в запас с должности заместителя начальника ГУ МВД Украины в АР Крым.