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Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

Ляшко отметил, что только что закончились два селекторных совещания: одно - под руководством президента, другое - под руководством заместителя руководителя Офиса президента с областными государственными администрациями.

«По результатам этих селекторных совещаний принято решение: Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью», - заявил Ляшко.

Он добавил, что с понедельника все плановые операции и плановые госпитализации «запрещены в наших больницах».

«Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью», - добавил Ляшко.

Он отметил, что ситуация «крайне напряженная».

Напомним, в Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания COVID-19.

 
ForUm

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