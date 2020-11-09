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Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак получил положительный результат теста на коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Под конец рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально», – отметил он.

По словам Ермка, на этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. «Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоится - точно не по моей вине», – подчеркнул глава ОП.

«Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам.

Носите маски, мойте руки. Четко сохраняйте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните о своих близких и обо всех людях, которые могут быть в группе риска. Жизнь слишком интересноая, чтобы терять время на болезни и плохое настроение», – подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.
ForUm

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