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В районе проведения операции Объединенных сил будет возобновлена ​​работа всех имеющихся КПВВ, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«Начиная с 8:00 10 ноября, в соответствии с решением командующего объединенными силами, во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения», - говорится в сообщении.

На территории Донецкой области через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а на Луганщине - через КПВВ «Станица Луганская» и новые контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 8:00 до 18:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20.05.2020.
ForUm

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