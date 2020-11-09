Сегодня утром в «Единый центр 102» полиции Херсонской области поступило сообщение, что в Садовое Белозерского района перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. На место ДТП выехали руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба облглавка.

Как рассказал начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, на месте ДТП полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель маршрутного автобуса «Эталон», двигаясь из с. Садовое в направлении с. Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных. Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.