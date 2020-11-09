также в разделеПроисшествия
На Киевщине мужчина напал с ножом на беременную 31
ООС: Боевики открывали огонь у Водяного 9
В Украине за сутки – 8 687 случаев COVID-19 22
Нападавшему в Кривом Роге сообщено о подозрении 14
Появилось видео обстрела почетного консульства Азербайджана в Харькове 19
От коронавируса умер заведующий отделением инфекционной больницы Львова 44
Масштабное ДТП в Харькове: водителю сообщили о подозрении 19
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих: 91
Двух полицейских задержали за вымогательство 0,5 млн гривен 15
На киевского предпринимателя совершили разбой и требовали 2 миллиона долларов 23
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана 68
В Кировоградской области на шахте погиб горняк 13
Обострение на Донбассе: 11 обстрелов, ранен военный 11
В Черкассах пациенты украли из больницы аппарат, необходимый для больных COVID-19 15
Боевики сбросили с беспилотника гранату, ранен военный 13
Вчера оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный 8
На Полтавщине в ДТП погиб прокурор с семьей 51
Сутки в ООС: боевики дважды нарушили перемирие 7

Сегодня утром в «Единый центр 102» полиции Херсонской области поступило сообщение, что в Садовое Белозерского района перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие. На место ДТП выехали руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба облглавка.

Как рассказал начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, на месте ДТП полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель маршрутного автобуса «Эталон», двигаясь из с. Садовое в направлении с. Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 года, около 10 травмированных. Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
45
Теги