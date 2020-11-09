9 ноября направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по обвинению бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен, сообщила пресс-служба САП.

По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен: из ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли под процессуальном руководством САП и при оперативном сопровождении ГУ КЗЭ СБ Украины с 11 ноября 2019 года.

На сегодня обвинительный акт по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах) направлено в ВАКС для рассмотрения по сути.

О дате и времени подготовительного заседания будет сообщено дополнительно.

Напомним, 19 июня детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в снижении портовых сборов, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн.

ВАКС избрал бывшему министру меру пресечения в виде личного обязательства.