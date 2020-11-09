Временный режим карантина на выходные может помочь избежать жесткого локдауна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания с представителями Кабинета Министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим», - отметил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что заметно увеличивается количество людей в масках, ведь украинцы начали более ответственно относиться к противоэпидемическим мероприятиям.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут карантин выходного дня.