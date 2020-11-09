Министр финансов Сергей Марченко заболел COVID-19 и находится сейчас на больничном. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
«В настоящее время министр финансов Украины Сергей Марченко находится на больничном из-за COVID-19. На этот период исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя министра финансов Дениса Улютина», - сообщили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что одновременно Марченко в дистанционном режиме на самоизоляции привлечен к рабочим процессам и управлению министерством.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.
Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время