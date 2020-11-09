Министр финансов Сергей Марченко заболел COVID-19 и находится сейчас на больничном. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

«В настоящее время министр финансов Украины Сергей Марченко находится на больничном из-за COVID-19. На этот период исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя министра финансов Дениса Улютина», - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что одновременно Марченко в дистанционном режиме на самоизоляции привлечен к рабочим процессам и управлению министерством.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.