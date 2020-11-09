Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо», – отметил глава государства.

Напомним, 12 июня после ПЦР-обследования у супруги президента Елены Зеленской был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Позже Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Ее выписали в начале июля.