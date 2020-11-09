также в разделеОбщество
В СБУ подтвердили открытие дела против Шария за карту Украины без Крыма 9
СБУ разоблачила хакеров, атаковавших сайты винницких вузов 11
У норок на украинских фермах не выявили заражений COVID-19 7
Минкультуры выступило против карантина выходного дня 15
В Украине срочно развернут еще 30 тысяч коек для больных COVID-19 8
«Слуга народа» о фото анкет «опроса Зеленского» на свалке: мог напечатать кто угодно 16
Украинская делегация: Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе 22
Президент озвучил сроки введения карантина выходного дня 28
Задержали украинца, который помогал оккупантам при обысках у крымских татар 36
В Украине запретили все плановые операции и госпитализации 57
Степанов назвал условия досрочного прекращения самоизоляции 56
Депутата из Ирпеня от «Свободы» обвиняют в работе на экс-регионала 26
Нардепа Юрчишина вызвали в ГБР по делу о возможном сговоре судей КСУ 27
В Украине введут карантин выходного дня 47
Жванецкого похоронят в Москве 30
Шмыгаль написал радиодиктат национального единства 12
В Кривом Роге объявлен траур 35
У главы Ривненщины – коронавирус 24

Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо», – отметил глава государства.

Напомним, 12 июня после ПЦР-обследования у супруги президента Елены Зеленской был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Позже Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Ее выписали в начале июля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги