Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.



«Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий и гостеприимства может привести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работающего населения Украины оказываются в зоне риска остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей», – написал он.

По словам министра, отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП. «И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Ткаченко.

«Положительно ли скажется закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости? Нет. Ведь учреждения культуры явно не являются эпицентром для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг - постоянно отслеживается, дезинфицирующие средства всегда в доступе. Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требованиям Минздрава, - решение, которое толкает государство к неизбежным потерям», – отметил он.

Министр подчеркнул, что запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более. «К тому же во времена пандемии посмотреть ленту в кинотеатре, сходить на спектакль или послушать оперу - это настоящая эмоциональная разгрузка, которая делает людей счастливее. И такую ​​возможность нужно оставить украинцам», – подытожил Ткаченко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут карантин выходного дня.