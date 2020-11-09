Офис президента работает в особом режиме с начала карантина, все, кто общался с инфицированным коронавирусом президентом Украины Владимиром Зеленским, будут находиться на изоляции до получения отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает УНИАН.
По ее словам, в понедельник большинство сотрудников Офиса президента делали тесты на COVID-19. Кое-кто уже получил результаты, кто-то еще ждет.
«Офис президента работает в особом режиме с начала карантина: в Офисе меряют температуру, ходят в масках, соблюдают дистанцию, у всех есть дезинфекторы, к тому же, часть работников, по возможности, перешла на дистанционную работу, или происходит чередование», - рассказала Мендель.
Она отметила, что те, кто не сделал тестов на COVID-19 по тем или иным причинам, сделают их в течение недели.
«Все, кто общались близко с президентом, будут находиться на изоляции до получения отрицательного теста», - отметила она.
Также Мендель отметила, что все, кто контактировал с президентом и руководителем его Офиса Андреем Ермаком, информированы для проверки и прохождения самоизоляции.
Офис Президента будет сообщать о состоянии здоровья заболевших.
Пресс-секретарь отметила, что президент чувствует себя хорошо. Из всех симптомов коронавирусной болезни у него только небольшая температура.
Глава государства будет находиться на изоляции и работать под наблюдением врачей дистанционно. Так же, как и руководитель президентского Офиса Ермак.
«Мы все надеемся на скорейшее выздоровление и легкую форму протекания болезни как президента, так и руководителя его Офиса», - добавила она.
Офис президента призывает всех тщательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать карантинными нормами.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.
Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.
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