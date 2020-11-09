В Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
2 277 человек выздоровели, умерло 115 пациентов.
Кроме того, 1100 больных госпитализировали.
За сутки осуществлено 41114 тестирования (в т.ч. методом ПЦР - 34393, методом ИФА - 6721).
За все время пандемии в Украине заболели 469018 человек; выздоровели 209143 человека; летальных случаев – 8565.
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