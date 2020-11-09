Народного депутата от «Голоса» Ярослава Юрчишина пригласили в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено по его заявлению о вероятном преступном сговоре судей КСУ с целью захвата власти.

Как сообщила пресс-служба политсилы, Юрчишин должен посетить ГБР 12 ноября.

Заявление о преступлении депутат направил в Офис генпрокурора 29 октября. Уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (захват государственной власти) было зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в ГБР.

В бюро дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 344 - Вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием своего служебного положения.

«Следователи переквалифицировали дело, аргументируя это лучше перспективой доказательства. Я планирую предоставить следствию всю известную мне информацию относительно обстоятельств дела и вероятного уголовного преступления», - отметил нардеп.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».