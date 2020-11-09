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В пресс-службе партии «Слуга народа» заявили, что анкеты для «опроса Зеленского» не являются бланками строгой отчетности и напечатать их мог кто угодно на любом принтере.

«О якобы уничтоженных анкетах по опросу «5 вопросов от Президента». Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на «сенсационных» фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса», - заявили в политсиле, комментируя опубликованные блогером Андреем Смолием фото с кипами выброшенных на свалку анкет.

Среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденнные бланки или вообще напечатаны кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере, заявили в пресс-службе.

«Мы стремились не только услышать мнение Украинские из насущных вопросов, но и показать, каким легким может быть использование такого инструмента народовластия, как общенациональный опрос. Кстати, во время выборов президента США жители некоторых штатов также параллельно решали и вопросы, важные для общественной жизни. В частности, о налогах и трудовых отношениях, увеличении финансирования на определенные нужды, легализацию каннабиса и в отношении абортов», - говорится в сообщении.

Окончательные результаты исследования «5 вопросов от Президента» уже подсчитаны. В партии обещают представить их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов.

Напомним, в день голосования на местных выборов 25 октября украинцам предложили ответить и на пять вопросов от президента.

По данным партии «Слуга народа», в опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский, приняли участие около 5 млн человек

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляют, что опрос «5 вопросов от президента» создал неоправданное политическое преимущество партии президента «Слуга народа».
ForUm

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