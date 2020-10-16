также в разделеОбщество
Минздрав готовит план по развертыванию мобильных госпиталей 14
На Луганщине нашли схрон с крупнокалиберными снарядами 8
Дело Гандзюк: суд приговорил Павловского к двум годам условно 15
Минздрав: Украина получит несколько траншей вакцин 19
СМИ: Перевозчики берут из жителей ОРДЛО плату «на взятки» украинским пограничникам 29
Ляшко опроверг фейк об опасности ношения медицинских масок 13
Госспецсвязи удалила из своих ресурсов упоминание о сотрудничестве с Huawei 17
Минздрав: Ситуация с коронавирусом еще не достигла своего пика 29
В Австрии задержали украинца по подозрении в краже 9 млн евро 12
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 32
Новая глава Черниговской ОГА оказалась женой Главнокомандующего ВСУ 28
У «слуги» Тищенко – коронавирус 19
Захарченко рассказал, о чем надо задуматься после достижения мира на Донбассе 23
Горняки в Кривом Роге завершили забастовку и вышли на поверхность 25
США снимают запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя 287
В Одессе «опытный» глава комиссии организовал «сетку» подкупа избирателей 12
В 45 городах старт отопительного сезона под угрозой из-за долгов ТКЭ 13
«Красная зона»: Харьков не будет останавливать транспорт и закрывать кафе 35

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам высказать в день местных выборов 25 октября мнение относительно сокращения численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализации медицинского каннабиса и поднятия на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

В Стамбуле в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Турции с рабочим визитом, и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписан ряд двусторонних документов.

Приморский суд Одессы в пятницу 16 октября признал Игоря Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не смог провести заседание из-за отсутствия кворума, ожидается, что первое чтение законопроекта о госбюджете на 2021-й год не смогут рассмотреть 20 октября, как планировалось. 

Брат главы Офиса президента Денис Ермак и нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко подали иск к народному депутату Гео Леросу по защите чести и достоинства.

По состоянию на 9:00 15 октября в Украине подтвердили 5992 новых случая COVID-19.

Министерство здравоохранения обнародовало перечень стран красной и зеленой зон распространения коронавируса.

В Украине сейчас ситуация с коронавирусом еще не достигла своего пика, поэтому страна должна оставаться мобилизованной, а граждане - соблюдать противоэпидемические правила. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
8
Теги