Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам высказать в день местных выборов 25 октября мнение относительно сокращения численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализации медицинского каннабиса и поднятия на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

В Стамбуле в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Турции с рабочим визитом, и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписан ряд двусторонних документов.

Приморский суд Одессы в пятницу 16 октября признал Игоря Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не смог провести заседание из-за отсутствия кворума, ожидается, что первое чтение законопроекта о госбюджете на 2021-й год не смогут рассмотреть 20 октября, как планировалось.

Брат главы Офиса президента Денис Ермак и нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко подали иск к народному депутату Гео Леросу по защите чести и достоинства.

По состоянию на 9:00 15 октября в Украине подтвердили 5992 новых случая COVID-19.

Министерство здравоохранения обнародовало перечень стран красной и зеленой зон распространения коронавируса.

В Украине сейчас ситуация с коронавирусом еще не достигла своего пика, поэтому страна должна оставаться мобилизованной, а граждане - соблюдать противоэпидемические правила. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.