Министерство здравоохранения обнародовало перечень стран красной и зеленой зон распространения коронавируса.
В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.
Среди стран «красной» зоны – Чехия, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, США, Израиль.
В страны «зеленой» зоны включены Грузия, Австрия, Индия, Хорватия, Канада, Швеция, Италия, Греция, Германия, Турция, Япония, Египет.
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