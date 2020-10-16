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Министерство здравоохранения обнародовало перечень стран красной и зеленой зон распространения коронавируса.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Среди стран «красной» зоны –  Чехия, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, США, Израиль.

В страны «зеленой» зоны включены  Грузия, Австрия, Индия, Хорватия, Канада, Швеция, Италия, Греция, Германия, Турция, Япония, Египет.
ForUm

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