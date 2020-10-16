В Стамбуле в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Турции с рабочим визитом, и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписан ряд двусторонних документов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Министр обороны Украины Андрей Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир подписали Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики о проектах в области оборонно-промышленных проектов. Меморандум отмечает стремление Украины и Турции развивать свои оборонно-промышленные программы и укреплять оборонительные способности, а также установить взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга. В документе определяются намерения сторон начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей.

Также Министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики. Соглашение заключается с целью создания правовых основ для расширения и углубления действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества. Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещения возможных убытков, порядок разрешения споров и тому подобное.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали протокол двенадцатого заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Протокол фиксирует достигнутые правительственными экспертами договоренности, планы и задачи в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и инфраструктуры, а также в сфере таможенной политики.

«Мы имеем общую точку зрения и о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, в частности безопасности на Черном море и реализации евроатлантического курса Украины», - сказал президент Украины после подписания двусторонних документов.

Глава государства подчеркнул, что подписание рамочного военного соглашения между правительствами Украины и Турции и Меморандума между министерствами обороны двух стран открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества.

«Именно сотрудничество в сфере оборонной промышленности является определяющим для развития нашего стратегического партнерства, и я очень рад, что сегодня мы сделали его еще более прочным», - сказал Зеленский.