Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам высказать в день местных выборов 25 октября мнение относительно сокращения численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализации медицинского каннабиса и поднятия на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

«Вот три финальных вопроса из опроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных? Нужно Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?» - говорится в Facebook Зеленского.

«Поддерживаешь их? Тогда приходи 25 октября на участок и дай нам знать твое мнение!

А в комментариях под этим видео можешь предлагать вопросы для следующих опросов. Ведь их решения зависит именно от тебя!» - призвал Зеленский.

Накануне, 15 октября, в Офисе президента Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос 25 октября.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

Зеленский заявил, что во время опроса первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

Второй вопрос, по словам президента, будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.