В Украине сейчас ситуация с коронавирусом еще не достигла своего пика, поэтому страна должна оставаться мобилизованной, а граждане - соблюдать противоэпидемические правила. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям. Мы сейчас должны быть мобилизованы как никогда. Давайте придерживаться правил, давайте докажем, что мы действительно чтим врачей. Это будет такой общеукраинский флешмоб», - сказал глава Минздрава.

Во время эфира, в частности, обсуждали и вопрос вакцины против коронавируса. Максим Степанов отметил, что первыми такую прививку получат люди из группы риска, в частности украинские врачи.

«Есть группы риска по профессиональному признаку - это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработниках сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они в первую очередь должны быть защищены», - подытожил Максим Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 октября в Украине подтвердили 5992 новых случая COVID-19.