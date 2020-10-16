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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не смог провести заседание из-за отсутствия кворума, ожидается, что первое чтение законопроекта о госбюджете на 2021-й год не смогут рассмотреть 20 октября, как планировалось. Об этом сообщили депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, передает «Экономическая правда».

Железняк считает, что проект госбюджета не вынесут в зал даже в октябре. «11 людей из 18 необходимых -  кворума нет, заседание не состоялось ...Срыв заседания Комитета теперь дает все основания не выносить бюджет 20-го октября. Считайте это уже официальным фактом. Бюджета в октябре не будет», - пишет депутат.

Также он отметил, что реальная причина срыва сроков подготовки законопроекта - отсутствие голосов. 

Член бюджетного комитета Гончаренко также отметил, что комитет должен был рассмотреть бюджет до 15 октября.

«Согласно регламенту, бюджетный комитет должен рассмотреть бюджет до 15 октября, а Верховная Рада - в первом чтении не позднее 20-го октября. Очевидно, что в сроки мы уже не вписываемся. По вине власти, бюджетный процесс срывается», - написал нардеп.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.

Верховная Рада планировала провести внеочередное заседание 20 октября для рассмотрения в первом чтении проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.
ForUm

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