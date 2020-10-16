Приморский суд Одессы в пятницу 16 октября признал Игоря Павловского виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк и приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, сообщает УНИАН.

Решение принял судья Дмитрий Осик. Оно стало результатом соглашения Павловского со следствием. Стороны могут обжаловать приговор в течение месяца.

В ходе слушания Павловский извинился перед отцом Екатерины Гандзюк.

«Я хочу публично извиниться перед Виктором Михайловичем и перед покойной Екатериной, что не дал полных показаний в Шевченковском суде Киева. Так получилось, что были постоянные угрозы мне и моей дочери. Поэтому прошу признать сделку и признать меня полностью виноватым», - заявил Павловский в ходе судебного заседания

Адвокаты другого фигуранта дела Владислава Мангера хотели приобщить к делу гражданский иск, но суд отказал. Представитель пострадавших Ольга Веретильник предположила, что защитники Мангера таким образом пытались затянуть рассмотрение дела.

Несмотря на условный приговор, Павловский останется в СИЗО, поскольку является фигурантом другого дела, о Херсонской преступной группировке, следствие по которому еще продолжается.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского.

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку. Договоренность о нападении происходила во дворе Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

В январе 2020 суд арестовал Павловского. Он признал свою вину.

Павловский в суде заявил, что другой подозреваемый Алексей Левин называл заказчиком нападения главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.