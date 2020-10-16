Брат главы Офиса президента Денис Ермак и нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко подали иск к народному депутату Гео Леросу по защите чести и достоинства.

Об этом со ссылкой на судебный реестр пишет Украинская правда.

Оба подали иск против Лероса в Печерский райсуд Киева: Ермак 15 сентября, а Тищенко - еще в июне. Предмет иска идентичен – «о защите чести, достоинства и деловой репутации».

В деле по иску Ермака за месяц только избрали состав суда.

Однако в деле Тищенко суд на 21 октября уже назначил судебное заседание.

Дело по иску Тищенко будут рассматривать по правилам общего производства, а Ермака - упрощенного, то есть без вызова сторон. Тищенко потребует обязать Лероса к каким-то действиям (вероятно, имеется в виду опровержение).

Как сообщал ForUm 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.