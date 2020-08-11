Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, у которой есть годовая виза на пребывание в Литве, правительство страны предоставило статус гостьи и охраняемое жилье.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

«У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву», - сказал Линкявичюс на пресс-конференции.

По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье, у нее статус гостьи, ей предоставлена охрана. Как известно, дети кандидата в президенты приехали в Литву ранее, теперь Тихановская воссоединилась с ними. В Литву также приехала глава ее штаба вместе с детьми Мария Мороз.

11 августа кандидат в президенты Беларуси Тихановская выехала из Беларуси в Литву, после чего в сети появилось видео, где она призывает демонстрантов не выходить на акции протестов. В штабе Тихановской считают, что такое заявление было сделано под давлением. Позже в Литве Линкявичюс заявил, что у Тихановской не было выбора остаться в Беларуси, который был бы совместимым со свободой.

Накануне Тихановская утверждала, что не собирается уезжать из Беларуси, однако во вторник стало известно, что она покинула страну.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти, подчеркнув, что у нее «не было выбора».

Позже Тихановская записала видеообращения, в котором заявила, что приняла решение уехать из Беларуси «абсолютно самостоятельно».

После состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

При этом Лукашенко обвинил «марионеток» из ряда западных стран, в частности, Чехии, Польши и Великобритании, которые, по его словам, извне организовали беспорядки в Беларуси, и заявил, что «не допустит майдана», а его оппонент Светлана Тихановская считает себя победительницей выборов.