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Выезд в Литву кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской «организовали» власти республики, заявила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.

«Светлана находится в Литве. Светлана продолжает находиться вместе с белорусским народом, она победила... У нее не было другого выбора (кроме как уехать из Беларуси). Она не находится в стране после встречи в ЦИК (в понедельник). Белорусские власти вывезли ее из страны, власти организовали ее выезд», – цитирует РИА «Новости» Ковалькову.

Ранее министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
ForUm

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