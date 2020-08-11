Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Литву.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», - написал он в Twitter.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны.
По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.
Она подала жалобу в Центризбирком.
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