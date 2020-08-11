также в разделеМир
На белорусских предприятиях начинаются забастовки 41
МВД: В Беларуси минувшей ночью задержали 2 тысячи человек 24
Тихановская призвала своих сторонников больше не выходить на акции протеста 23
Тихановская заявила, что сама решила покинуть Беларусь 33
У Тихановской объяснили ее отъезд в Литву 27
Путин заявил о создании вакцины о коронавируса 37
Словакия выдворила трех российских дипломатов 22
В Минске снова начались задержания 47
Прага тоже ответила Лукашенко на обвинения о «кукловодах» 78
В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовилось покушение 23
Мужчина, которого считали погибшим в Минске, – жив 47
ПАСЕ о выборах в Беларуси: ни честные, ни справедливые 53
Польша – Лукашенко: Протесты – результат недовольства, а не иностранного влияния 23
Тихановская обжаловала итоги выборов в ЦИК Беларуси 65
СМИ: На Белорусском метзаводе забастовка, есть задержанные 51
Тихановская объявила себя победительницей президентских выборов 139
Лукашенко об акциях протеста: Я предупреждал – майдана не будет 309
Лукашенко сделал первое после выборов заявление 35

Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Литву.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», - написал он в Twitter.

 

 

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны.   

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она подала жалобу в Центризбирком. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги