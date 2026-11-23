З тимчасово захопленої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще чотирьох дітей: трьох дівчаток і хлопчика віком від 7 до 16 років. Про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Фейсбуці.

Рятувальна операція відбулась за сприяння команди Save Ukraine у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

"Російські загарбники позбавляють українських дітей не лише нормального дитинства, а й намагаються знищити їхню ідентичність", - наголосив Прокудін.

Один із нещодавніх прикладів - історія 16-річного підлітка. За відмову відвідувати загарбницьку школу родині погрожували, що відберуть юнака й відправлять його до дитбудинку. Зрештою хлопця примусили навчатися за російською програмою, де дітей змушували марширувати та носити георгіївські стрічки.

З початку 2026 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію вже 260 хлопців та дівчат із тимчасово захопленої частини Херсонщини.

Як повідомляв ForUA, станом на 20 листопада в Україну вдалося повернути 2833 дитини з числа незаконно депортованих в РФ або переміщених на тимчасово окуповану територію.