Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади на акции протеста.

«С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия, я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности», - сказала Тихановская в своем видеообращении.

Стоит отметить, чо обращение она прочитала с листа.

Накануне Тихановская утверждала, что не собирается уезжать из Беларуси, однако во вторник стало известно, что она покинула страну.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила, что кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти, подчеркнув, что у нее «не было выбора».

Позже Тихановская записала видеообращения, в котором заявила, что приняла решение уехать из Беларуси «абсолютно самостоятельно».

После состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

При этом Лукашенко обвинил «марионеток» из ряда западных стран, в частности, Чехии, Польши и Великобритании, которые, по его словам, извне организовали беспорядки в Беларуси, и заявил, что «не допустит майдана», а его оппонент Светлана Тихановская считает себя победительницей выборов.