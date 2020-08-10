Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после президентских выборов несанкционированных уличных акций. Он подчеркнул, что ответ на неправомерные действия будет адекватный, и разорвать страну никто не позволит, передает госагентство БЕЛТА.

«То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться, - отметил белорусский лидер. - А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим».

Лукашенко привел факты, о которых ему доложили «буквально этим утром».»По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти», - заявил Лукашенко.

«То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда (из-за рубежа, - ред.) идут команды. Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры, - рассказал президент. - В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».

При этом он обратил внимание, что эти приезжие не лезут сами на штыки. «Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили - они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти», - привел факты белорусский лидер.

Кроме того, сегодня 200-300 человек брошены организаторами акций на самый юг Беларуси, где в одном из городов был окружен райисполком. «Пришлось пограничникам вмешаться - там пограничный отряд базируется. То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти», - сказал глава государства.

Лукашенко прокомментировал и ситуацию с большими очередями, которые образовались в день основного голосования возле некоторых избирательных участков. «Сначала стояли, демонстрировали великие очереди. Думали, что в 20 часов мы закроем участки, и они обжалуют итоги выборов. Что они пришли, а им не дали проголосовать. Я попросил, чтобы все мобилизовались, и Центризбирком продлил голосование. В 20 часов 20 минут очереди нет, ни одного человека практически. Только один участок в Минске остался, где после 20 часов еще 30 минут голосовали», - отметил президент.

По его словам, эта ситуация говорит о том, что специально пришли люди, которые не имеют отношения к конкретному избирательному участку, и фактически блокировали работу.

Более того, с 33 участков в Минске властям пришлось эвакуировать членов избирательных комиссий, так как участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление. «Я отдал распоряжение, чтобы военные и Служба безопасности Президента (у нас группы были организованы) на военных автомобилях вывезли этих людей. Это что, порядок? Наглецы страшные», - возмутился Лукашенко.

«Но самое странное, что меня насторожило ночью: с вечера вчера мы получили оперативную информацию от этого так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, который, наверное, с головой дружит, - позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил… И нам пришлось 120 человек выделить для того чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят», - заявил Лукашенко.

«Но мы разберемся с каждым, кто сегодня провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки. Думаю, что и у них мозги повернутся в нужном направлении, и они поймут, что просто жгут под своими ногами землю. Допустить этого мы не можем», - добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что определенные люди, находясь за рубежом, кукловодят, получая за это большие деньги, а пацанье - участники несанкционированных акций - этого не понимает. «Но если в 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам - ОМОНовцам - они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы», - подытожил Лукашенко.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. В результате более сотни людей были задержаны, десятки были ранены.

Сообщается о погибшем в ходе протестов, около 3 тыс. человек задержаны.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.