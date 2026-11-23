Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер вимагає розслідувати можливе втручання адміністрації Дональда Трампа в кадрові рішення компанії Nvidia після того, як американський президент заявив, що особисто домігся повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора. Демократи підозрюють можливі порушення та наполягають на посиленні обмежень на експорт американських чипів до Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення Nvidia поновити Хуанга на посаді викликало критику американських законодавців від обох партій. Вони вимагають від компанії пояснень, а також закликають Конгрес ухвалити законодавство, яке обмежить постачання передових американських напівпровідників до Китаю.

Сенаторка-демократка від Массачусетсу Елізабет Воррен, яка із січня має очолити Банківський комітет Сенату, назвала повернення Хуанга «безрозсудним». За її словами, рада директорів Nvidia досі не надала Конгресу відповідей щодо дотримання компанією американського законодавства про експортний контроль.

Воррен вважає, що ця ситуація робить ще актуальнішим ухвалення двопартійних законопроєктів про посилення експортних обмежень. Вона також застерегла від спроб Nvidia домогтися скасування таких обмежень, що, на її думку, може поставити під загрозу національну безпеку США.

Чак Шумер заявив, що демократи використають усі наявні повноваження для перевірки можливих порушень з боку адміністрації Трампа, керівництва Nvidia та інших причетних осіб.

«Ми розслідуватимемо будь-які правопорушення адміністрації Трампа, Дженсена Хуанга, інших керівників Nvidia та будь-кого, хто продає нашу національну безпеку заради фінансової вигоди», — наголосив сенатор.

У понеділок Nvidia оголосила про негайне повернення Дженсена Хуанга до виконання обов'язків генерального директора. Менш ніж за два тижні до цього він залишив посаду на тлі скандальних повідомлень про його особисте життя. Зокрема, у публікаціях ішлося про ймовірні стосунки Хуанга з жінкою, яку пов'язують зі шпигунською діяльністю на користь Китаю.

Повернення керівника підтримали майже 200 тисяч підписантів петиції, серед яких десятки тисяч називали себе нинішніми або колишніми працівниками Nvidia. На його боці виступив також Ілон Маск.

Згодом Дональд Трамп заявив, що особисто втрутився в роботу ради директорів компанії, аби домогтися поновлення Хуанга. Раніше американський президент публічно закликав керівництво Nvidia повернути його на посаду, назвавши це найкращим рішенням для компанії та США.