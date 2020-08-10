Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей выборов, состоявшихся 9 августа.

По словам Тихановской, ее штаб располагает данными альтернативного подсчета голосов, и ее команда намерена «доказывать все нарушения», передает Радио Свобода.

«Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», - сказала Тихановская.

Она также отметила, что готова встретиться с Александром Лукашенко.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что в штабе готовы к длительному протеста.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. В результате более сотни людей были задержаны, десятки были ранены.

Сообщается о погибшем в ходе протестов, около 3 тыс. человек задержаны.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.