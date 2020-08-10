также в разделеМир
Лукашенко об акциях протеста: Я предупреждал – майдана не будет 22
Лукашенко сделал первое после выборов заявление 18
Премьер Польши выступает за внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси 28
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 24
В Беларуси задержали около 3 тысяч митингующих 30
Тихановская не признает итоги выборов от ЦИК Беларуси 48
Литва и Польша призвали Беларусь воздержаться от насилия в отношении протестующих 46
Белорусские СМИ сообщили, где находится Лукашенко 151
Трамп отрицает намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор 23
В Беларуси сообщили о первом погибшем в ходе протестов 525
ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов 35
В Беларуси завели дела на участников протестов 39
МВД Беларуси признало: спецсредства на митингах применялись 43
В мире 20 млн человек были инфицированы COVID-19 9
Беларусь после выборов: столкновения, задержания, проблемный интернет 179
Экзит-пол: Лукашенко выиграл выборы президента Беларуси 38
В Беларуси задержали журналистов российского телеканала 227
ЦРУ: Сеть TikTok не передавала данные властям Китая 14

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей выборов, состоявшихся 9 августа.

По словам Тихановской, ее штаб располагает данными альтернативного подсчета голосов, и ее команда намерена «доказывать все нарушения», передает Радио Свобода.

«Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», - сказала Тихановская.

Она также отметила, что готова встретиться с Александром Лукашенко.

Глава штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что в штабе готовы к длительному протеста.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. В результате более сотни людей были задержаны, десятки были ранены.

Сообщается о погибшем в ходе протестов, около 3 тыс. человек задержаны.   

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2952 грн.
13
Теги