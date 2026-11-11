У Вільнюсі ZDOROVI запропонували обмін досвідом між медичними закладами України й Литви

4 листопада у Вільнюсі ZDOROVI запропонували литовській стороні сприяти обміну досвідом між лікарнями й закладами медичної освіти двох країн. Пропозицію озвучила Софія Горобченко, менеджерка з міжнародної адвокації та комунікації ZDOROVI, на зустрічі в Міністерстві закордонних справ Литви.

Робоча програма візиту тривала 4–6 листопада. До делегації увійшли представники 15 українських організацій, які працюють у різних сферах — від підтримки ветеранів до захисту прав дітей, жінок і людей з інвалідністю. ZDOROVI були єдиною організацією в делегації, що представляла сектор охорони здоров’я.

Дякуємо Альянсу українських організацій громадянського суспільства(Альянс УКР ОГС) та Платформі гуманітарних НУО в Україні за допомогу в організації поїздки української делегації.

У зустрічі з делегацією взяли участь, зокрема, заступниця міністра закордонних справ Литви Ліна Рукштелєне й директорка Департаменту міжнародних партнерств МЗС Литви Айсте Бертуліте-Жікявічене. Представники українських організацій розповіли про нагальні потреби сектору громадянського суспільства та можливі рішення. За повідомленням МЗС Литви, заступниця міністра наголосила, що такі візити допомагають краще зрозуміти ці потреби й започаткувати спільні проєкти.

Софія також представила Асоціацію прифронтових лікарень, створену за організаційної підтримки ZDOROVI. Вона пояснила, що через Асоціацію лікарні можуть спільно озвучувати свої потреби, а партнери — планувати системну підтримку закладів у прифронтових громадах.

Того ж дня на спільній сесії з Радою неурядових організацій Литви Софія розповіла, як ZDOROVI співпрацюють із МОЗ, НСЗУ й обласними департаментами охорони здоров’я. Команда враховує інформацію від лікарень і державних установ, щоб визначити, де й якої допомоги бракує.

5 листопада на спільній сесії для нетворкінгу між українськими та литовськими НУО організації обмінялися практичним досвідом і налагодили контакти для можливих спільних ініціатив.

«Тісна співпраця між закладами охорони здоров’я України і Литви є надзвичайно актуальною та взаємовигідною. Практичний обмін досвідом допоможе Литві підвищити готовність медичних закладів до реагування на кризові ситуації та зміцнити стійкість місцевих громад до потенційних безпекових викликів. Водночас українські медики отримають можливість глибше ознайомитися з практичним впровадженням стандартів ЄС у сфері охорони здоров’я. Важливо, щоб така співпраця між медичними закладами отримувала підтримку та розвивалася на державному рівні, адже саме системний підхід є найбільш ефективним та сприяє реформуванню галузі», — зазначила Софія Горобченко.

ZDOROVI готові допомогти лікарням двох країн налагодити співпрацю. З 2022 року фонд підтримав понад тисячу медичних закладів в Україні. Команда залишається на зв’язку з лікарнями й знає, якої підтримки вони потребують та яким досвідом можуть поділитися. Серед можливих форматів — навчальні візити для медиків, спільні медичні місії та обмін студентами медичних вишів.

Такий українсько-литовський досвід обміну вже існує. У грудні 2025 року десятеро фахівців із реабілітації та медсестринства зі Львова, Дніпра й Житомира навчалися в лікарні Вільнюського університету Santaros Klinikos за програмою CPVA. Серед тем навчання були розподіл обов’язків у реабілітаційній команді та складання індивідуальних планів догляду.

6 листопада українська делегація була серед запрошених гостей щорічної Литовської конференції з міжнародних партнерств. Конференцію відкрили міністр закордонних справ Литви та єврокомісар з міжнародних партнерств. Окрему сесію присвятили відновленню України. Представники уряду Литви наголошували на важливості подальшої підтримки України.

Коли учасники делегації приїхали до готелю після другої години ночі, литовські працівники рецепції привітали їх українською. «І це було так тепло, неочікувано і приємно», — згадує Софія Горобченко.

Вона також помітила, що в деяких мережах супермаркетів українську можна обрати на касах самообслуговування.

Дякуємо Міністерству закордонних справ Литви за організацію візиту, а литовським неурядовим організаціям — за відкритість до співпраці. Також величезна подяка всьому литовському народу за постійну підтримку України, небайдужість до її проблем і тепло, з яким ви зустрічаєте українців, що приїжджають до Литви.