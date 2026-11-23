Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо захисту української енергетики, на якій визначили ключові потреби на найближчі тижні. Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

«Важлива нарада щодо захисту нашої енергетики. Перше. Ми визначили ключові потреби на найближчі тижні: необхідні регуляторні та адміністративні рішення, залучення ресурсів, постачання обладнання, деякі кадрові питання. Максимально об’єднуємо можливості уряду, державних енергетичних компаній та приватного енергетичного сектору. Дякую фахівцям Укренерго та ДТЕК за скоординовану роботу», - поінформував Зеленський.

Глава уряду Сергій Корецький та міністр енергетики Денис Шмигаль доповіли щодо строків відновлення постачання електрики в Одесі та області, в Запоріжжі та області, на Харківщині, Полтавщині, Сумщині.

Окремо обговорили ситуацію та виклики у Дніпропетровській області.

«Визначили кроки, які треба реалізувати. Деталі зараз непублічні через постійні російські удари та відверте полювання росіян на кожне наше технічне рішення в енергосистемі, яке реально допомагає», - зауважив Зеленський.

За його словами, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко запропонував низку рішень для Києва: щодо енергетики, інфраструктури, організації процесів.

«Завдання непрості, але на урядовому рівні – максимум підтримки, і розраховую, що на рівні міської влади кожен крок теж отримає повне сприяння. Дякую всім, хто працює у цей надзвичайний час виключно заради України та українців!», - наголосив Зеленський.