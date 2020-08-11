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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что приняла решение уехать из республики «абсолютно самостоятельно».

«Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж Тихановской – ред.) никоим образом не могли на него повлиять», - сказала она в видеообращении.

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», - сказала она.

По словам Тихановской, она думала о том, что «вся эта кампания меня очень сильно закалила, придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально».

Кандидат в президенты Беларуси призвала людей беречь себя. «Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни», - сказала она. Видеообращение Тихановской подписано «Я уехала к детям».

Накануне Тихановская утверждала, что уезжать из страны не собирается, однако утром во вторник МИД Литвы сообщил, что она уехала в Литву.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила порталу tut.by, что кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти, подчеркнув, что у нее «не было выбора».
ForUm

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