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Через несколько часов после завершения голосования на выборах президента Беларуси оттуда стали поступать сообщения о столкновениях и задержаниях.

К центру Минска стянули силовиков еще днем ​​в воскресенье, центральные площади – перекрыты, сообщает ВВС Украина.

В результате столкновений в центре белорусской столицы есть задержанные и раненые. Протестующие пытаются установить баррикады, используя для этого мусорные баки.

 

 

Журналисты сразу нескольких изданий заявили, что против протестующих применили светошумовые боеприпасы.

Также силовики использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

Впоследствии для разгона протестующих применили водометы.

Кроме того, есть информация, что на некоторых улицах Минска выключено освещение.

По словам корреспондента ВВС, «ОМОН» вечером в воскресенье большой колонной оттеснил протестующих с проспекта Победителей.

 

 

За силовиками ехали автозаки, куда сажали тех, кого удавалось схватить.

Протестующие, когда приближался «ОМОН», разбегались, чтобы избежать задержания.

Подсчитать их количество невозможно.

Сообщение о драке со слезоточивым газом поступают и из города Гродно.

Колонну протестующих сняли и в Бресте.

Проверить все сообщения из Беларуси сложно из-за проблем с интернетом на месте. Во многих жителей страны не открываются сайты независимых СМИ, в центре Минска «лежит» мобильный интернет. Отметим, что на данный момент не работает сайт госагентства «Белта»

Власти Беларуси объясняет это DDoS-атаками.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Кроме действующего главы государства Александра Лукашенко, на эту должность претендовали еще четыре кандидата, самой сильной оппоненткой президента считают Светлану Тихановскую.

В ночь на понедельник она обратилась к протестующим и силовикам с призывом не допускать насилия.
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