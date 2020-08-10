Через несколько часов после завершения голосования на выборах президента Беларуси оттуда стали поступать сообщения о столкновениях и задержаниях.
К центру Минска стянули силовиков еще днем в воскресенье, центральные площади – перекрыты, сообщает ВВС Украина.
В результате столкновений в центре белорусской столицы есть задержанные и раненые. Протестующие пытаются установить баррикады, используя для этого мусорные баки.
В Бресте отбиваются от ОМОНа! pic.twitter.com/FtAkHw5YID— Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Журналисты сразу нескольких изданий заявили, что против протестующих применили светошумовые боеприпасы.
Также силовики использовали слезоточивый газ и резиновые пули.
Впоследствии для разгона протестующих применили водометы.
Кроме того, есть информация, что на некоторых улицах Минска выключено освещение.
По словам корреспондента ВВС, «ОМОН» вечером в воскресенье большой колонной оттеснил протестующих с проспекта Победителей.
Внимание! Видео содержит шокирующий контент.— Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Автозак сбил протестующего в Минске. pic.twitter.com/jeUVk3Vyl2
За силовиками ехали автозаки, куда сажали тех, кого удавалось схватить.
Протестующие, когда приближался «ОМОН», разбегались, чтобы избежать задержания.
Подсчитать их количество невозможно.
Сообщение о драке со слезоточивым газом поступают и из города Гродно.
Колонну протестующих сняли и в Бресте.
Проверить все сообщения из Беларуси сложно из-за проблем с интернетом на месте. Во многих жителей страны не открываются сайты независимых СМИ, в центре Минска «лежит» мобильный интернет. Отметим, что на данный момент не работает сайт госагентства «Белта»
Власти Беларуси объясняет это DDoS-атаками.
В воскресенье, 9 августа, в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Кроме действующего главы государства Александра Лукашенко, на эту должность претендовали еще четыре кандидата, самой сильной оппоненткой президента считают Светлану Тихановскую.
В ночь на понедельник она обратилась к протестующим и силовикам с призывом не допускать насилия.
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