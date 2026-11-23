Європейська комісія підтвердила витік персональних даних користувачів навчальної платформи EU Academy внаслідок масштабної кібератаки на інфраструктуру відомства. Наразі триває розслідування, під час якого встановлюють обсяг викраденої інформації.

Про це 23 листопада повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє під час брифінгу.

За його словами, платформа EU Academy постраждала внаслідок кіберкампанії, спрямованої проти Європейської комісії. Про витік персональних даних користувачів повідомили на офіційному сайті платформи.

Реньє уточнив, що серед постраждалих є не лише працівники європейських інституцій, а й інші користувачі сервісу. Скільки саме даних викрали зловмисники, поки невідомо — Єврокомісія продовжує оцінювати масштаби інциденту.

На час посилення захисту платформи доступ до EU Academy для широкої аудиторії призупинили. Про кібератаку також поінформували співробітників Єврокомісії та Європейського інспектора із захисту даних.

Речник не став уточнювати, чи вдалося повністю зупинити атаку, пославшись на те, що розслідування триває.

Про масштабну кібератаку на власну інфраструктуру Єврокомісія повідомила 19 листопада. Тоді відомство попередило про можливий витік персональних даних і перебої в роботі окремих внутрішніх систем.

Зокрема, через інцидент тимчасово виникли проблеми з опрацюванням інформації про зарплати та відпустки працівників. Однак на той момент Єврокомісія не називала конкретних платформ, які постраждали, і не підтверджувала факт викрадення персональних даних.

За інформацією анонімного представника ЄС, більшу частину кібератаки вдалося стримати, проте деякі системи ще поступово відновлювали роботу. Це могло спричиняти затримки з відповідями на запити.