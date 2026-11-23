В Україні можуть запровадити обов’язкову прив’язку мобільних номерів до паспортних даних. У такому разі ідентифікацію доведеться пройти не лише новим абонентам, а й тим, хто вже користується SIM-картами. Без підтвердження особи можна буде втратити доступ до мобільного зв’язку.

Наразі підстав очікувати на швидке запровадження обов’язкової реєстрації мобільних номерів немає, зазначив телеком-аналітик Олександр Глущенко.

За його словами, без попередніх домовленостей із представниками телекомунікаційного ринку таку ініціативу можуть реалізувати лише за політичним рішенням. Експерт припускає, що мобільні оператори виступатимуть проти нововведення та намагатимуться не допустити його ухвалення.

Водночас прихильники обов’язкової ідентифікації можуть аргументувати необхідність змін питаннями національної безпеки. Зокрема, йдеться про можливість обмежити використання ворожих безпілотників на території України.

Якщо обов’язкову паспортизацію SIM-карт запровадять, вона може торкнутися абонентів усіх основних мобільних операторів — Київстару, Vodafone та lifecell.

Тобто підтверджувати особу доведеться не лише під час придбання нового номера. Вимога може поширитися і на SIM-карти, якими українці користуються зараз.

За поясненням експерта, для абонентів, які відмовляться проходити ідентифікацію, можуть відключити передавання даних. У результаті користування неідентифікованим номером може стати неможливим.

Водночас наразі йдеться лише про можливу ініціативу: рішення про обов’язкову реєстрацію всіх мобільних номерів в Україні не ухвалене.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна не залишиться повністю без інтернету навіть у разі нових атак Росії на мережеву інфраструктуру. Водночас у деяких регіонах можливі локальні перебої зі зв’язком, а вартість інтернет-послуг може зрости.