У Литві розпочалися масштабні навчання Бундесверу за участи понад 6 тисяч військових

У Литві 6 листопада стартували масштабні військові навчання німецького Бундесверу Freedom Shield 26-II та Grand Eagle 26. У маневрах беруть участь понад 6 тисяч військовослужбовців із Німеччини, Литви та інших країн НАТО. Навчання триватимуть до 3 грудня.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

До маневрів залучені підрозділи 45-ї бронетанкової бригади Lietuva та 37-ї мотопіхотної бригади Sachsen, що входить до складу 10-ї танкової дивізії Німеччини.

Також у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці багатонаціональної бойової бригади НАТО в Литві з Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Чехії, Хорватії, Бельгії та Люксембургу, а також литовські підрозділи.

Маневри Freedom Shield 26-II відбуватимуться на полігоні в Руднінкай, а Grand Eagle 26 — на полігоні генерала Сільвестраса Жукаускаса.

Мета навчань — підвищити боєготовність військ, відпрацювати управління та планування операцій, а також покращити взаємодію союзників по НАТО, зокрема Литви й Польщі.

На час маневрів дорогами країни переміщатиметься військова техніка союзників. Найінтенсивніший рух колон від прикордонного пункту Калварія до місць навчань очікується 6–7 листопада, а з боку Клайпеди — 10–12 листопада.

Після завершення маневрів, із 28 листопада до 3 грудня, техніка повертатиметься з полігонів у напрямку Калварії та Клайпеди. Військові попереджають про можливі тимчасові ускладнення руху на окремих ділянках доріг і закликають водіїв враховувати це під час планування поїздок та виконувати вказівки військової поліції.

Тим часом Велика Британія та Франція очолять багатонаціональні військові навчання Koalicja, які відбудуться в Польщі з 9 до 22 листопада. У них візьмуть участь 2800 військовослужбовців, зокрема 300 британських військових.