За действующего президента Беларуси Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. Об этом заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник, передает Интерфакс.

По ее информации, Андрей Дмитриев набрал 1,04% голосов, Анна Канопацкая - 1,68% голосов, Сергей Черечень - 1,12%. Против всех проголосовали 6,02%.

Окончательные данные будут подведены до конца недели.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.