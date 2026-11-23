У горах Румунії біля кордону з Україною знайшли мертвим 52-річного українця, двох його супутників врятували, повідомляє Radio România.

"22 листопада румунські прикордонники та гірські рятувальники знайшли двох українців поблизу села Репедя, біля кордону з Україною. Невдовзі знайшли й третього чоловіка. Він був без ознак життя. Загиблому було 52 роки", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пошуки почалися після дзвінка жінки, яка повідомила, що троє українців заблукали в горах і один із них насилу йде.

За попередньою інформацією румунських прикордонників, чоловіки могли незаконно перетнути кордон з України.

Як повідомила речниця прикордонної інспекції Сігету-Мармацієй Аліна Петрару, чоловіків шукали двоє прикордонників і троє рятувальників. У цій частині гір лежав товстий шар снігу. Обставини смерті українця з’ясовує поліція повіту Марамуреш.

Повідомляється, що це вже 25-й українець, який загинув у горах Марамурешу. За цей час рятувальники провели понад 300 пошукових операцій і врятували понад 480 українців.