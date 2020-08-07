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Приморский районный суд Одессы приговорил капитана затонувшего в Одессе танкера «Delfi» к одному году ограничения свободы, сообщает Думская.

«Капитана затонувшего у одесского побережья танкера «Делфи» приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок - один год», - пишет издание.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.

Администрация морских портов Украины объявила конкурс на подъем и удаление затонувшего судна.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уверен, что до конца августа танкер уберут с пляжа.
ForUm

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