Из терпящего бедствие возле Одессы танкера «Делфи» начал вытекать мазут, сообщает «Думская».
По данным издания, танкер практически лег на борт. Волны бьют его об волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость - видимо, мазут.
Около 12:40 началась спасательная операция. Водолаз доставили на борт канат. Спасатели спустили на воду лодку и пытаются дойти на ней к судну. Пока у них это не получается – мешают волны.
Как сообщил на заседании оперативного штаба и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов, экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). Моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит и капитан отказывается предоставлять какие-либо сведения о собственнике. Запасов топлива для поддержки работы дизеля-генератора было до 18 ноября, а воды и еды до 1 декабря. С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо судовые документы – оно «серое».
Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — Румыния.
По словам и.о. начальника администрации Одесского порта, экипаж ранее отказался от какой-либо помощи: «Мы по решению капитана порта «Одесса» направили буксир, предлагали им «принять конец», а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции».
По словам Карпова, судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание.
Капитан Одесского порта Кирилл Сухой заявил, что какие-то люди, выдающие себя за представителей судовладельца, говорят экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого.
«Была реальная возможность их взять на буксир и доставить в Очаков в районе порта Южного, но они отказались. После этого с каждым часом ситуация стала развиваться все хуже и хуже», — добавил Кирилл Сухой.
По его словам, к спасательной операции пытаются подключить пограничный вертолет, поскольку у ГосЧС своих вертолетов нет.
Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы.
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